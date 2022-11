Roma, banda della Maserati in azione: 3 colpi in 4 giorni, caccia ai banditi

La rapina ai danni di una coppia su via Flaminia, un tentato furto in un negozio di abbigliamento in via Nettunense, un furto a un supermercato e un unico elemento in comune: una Maserati nera. Sembra si possa parlare di una banda della Maserati nera che ha messo a segno una serie di colpi a partire dalle prime ore di domenica mattina.

Prima l’agguato, poi il tentato furto e infine il colpo al supermarket

Prima una coppia è stata vittima di un agguato nelle primissime ore di domenica mattina su via Flaminia. Due persone, un imprenditore di 63 anni con un’amica, viaggiavano a bordo della propria auto quando sono stati speronati da una Maserati a bordo della quale viaggiavano 5 uomini che sono scesi dall’auto di grossa cilindrata e hanno derubato la coppia. A seguire è stata la volta di un colpo tentato in un negozio di abbigliamento al chilometro 5 e 600 della Nettunense. In questo caso i ladri sono stati ostacolati da una porta blindata che non sono riusciti a superare. Ultimo, in ordine di tempo, il furto di una cassaforte in un supermercato di via Zambarelli in zona Portuense. Non si sa come il quintetto ha smurato la cassaforte che conteneva circa 30mila euro e l’ha portata via.

Sulle tracce della Maserati nera

Tutti i colpi hanno un unico elemento in comune sul quale i carabinieri dovranno fare luce: una Maserati nera. Tanti ancora gli aspetti da chiarire, ma le indagini vanno avanti. L’attenzione degli investigatori è concentrata sule immagini dei sistemi di videosorveglianza. Al momento gli indizi risultano pochi e l’attenzione è concentrata su quell’auto di grossa cilindrata, perché i malviventi avevano sempre il volto.