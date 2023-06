Bomba d’acqua a Roma, allagamenti a Tor Sapienza (FOTO)

[adrotate group="9"]

Una bomba d’acqua, pochi minuti fa, s’è abbattuta nell’area est della Capitale. Tor Sapienza è sott’acqua a causa del temporale che si è verificato nelle ultime ore. A distanza di due giorni, l’abbondante pioggia ha nuovamente messo in ginocchio il quartiere di Tor Sapienza, dove gli automobilisti sono rimasti intrappolati nelle auto con l’acqua che ha letteralmente allagato le strade e inondato scantinati, giardini, e pian terreni delle palazzine situati nel quartiere a est di Roma.

Le richieste di intervento si susseguono al centralino dei Vigili del fuoco

Sono circa 200 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco di Roma, tra il tardo pomeriggio di ieri fino alle prime ore del mattino; le squadre VVF hanno lavorato incessantemente affinchè si ristabilisca la normalità. Interventi che sono tutt’ora in corso per dare risposte alle richieste pervenute alla Sala Operativa, dovute al violento nubifragio che si è abbattuto su molte zone della città. Le abbondanti piogge hanno recato disagi quali allagamenti di strade, di strutture abitative, diverse le segnalazioni per alberi e rami pericolanti, che hanno riguardato per lo più il quadrante nord e quello sud-est della città.

La situazione è critica sia nella capitale che in provincia

Disagi non solo nell’urbe ma anche in provincia nelle zone a ridosso delle vie Tiburtina, Prenestina oltre ai Castelli Romani. La situazione resta critica per gli abitanti delle zone interessate dai nubifragi che sembra non si placheranno neanche nelle prossime ore. È annunciato anche l’arrivo di una possibile tromba d’aria a Riano, a nord di Roma.

E sembra che il meteo non sia clemente ancora per diversi giorni. Sono previsti, infatti, ancora abbondanti piogge che interesseranno il territorio laziale e non di meno la Capitale. I temporali dovrebbero placarsi, secondo gli esperti, tra almeno tre o quattro giorni, quando finalmente il sole dovrebbe essere predominante. (foto: Meteo Lazio)