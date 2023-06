Roma, botte tra clochard: uno dei due minaccia e aggredisce i Carabinieri

La lite tra due senzatetto, ieri pomeriggio, ha creato momenti di grande tensione a piazza dei Cinquecento a Roma. Viaggiatori, turisti e romani che affollano la piazza adiacente allo scalo ferroviario hanno assistito a uno scontro violento tra due clochard. Non è stato chiaro quale fosse il motivo del contendere, ma di certo era necessario intervenire prima che la discussione degenerasse. Qualcuno più sollecito ha allertato le forze dell’ordine.

Uno dei due senzatetto ha inveito contro i carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini sono accorsi tempestivi per cercare di riportare la calma. Ma i militari si sono trovati di fronte a uno dei due senzatetto in uno stato di particolare agitazione, probabilmente perché si trovava in stato di ubriachezza. Nonostante i tentativi di farlo ragionare, il clochard ha iniziato a inveire contro gli uomini dell’Arma. E anche a seguire ha continuato con un atteggiamento poco collaborativo. Nelle fasi dell’identificazione, infatti, l’uomo ha minacciato e strattonato i Carabinieri che lo hanno bloccato e denunciato.

Il 26enne era un volto già conosciuto: su di lui pendeva una espulsione dal territorio nazionale

I miliari hanno proceduto a redigere informativa di reato nei confronti del 26enne tunisino noto per la sua presenza nell’area della stazione Termini che è risultato anche colpito da un’espulsione dal territorio nazionale e, quindi, accompagnato al Centro Permanenza Rifugiati di Bari.

L’attenzione delle forze dell’ordine su questi episodi di violenza resta estremamente alta. Solo una settimana fa, infatti, nel parco pubblico tra via Ettore Rolli e via Bernardino Passeri, in zona Testaccio, due clochard hanno litigato animatamente fino ad arrivare alle mani. A un certo punto uno dei due ha sfoderato un coltello e ha sfregiato l’altro in volto. Purtroppo sono tanti i senzatetto in giro per Roma e molti oltre a vivere in condizioni di indigenza fanno abuso di alcolici perdendo la lucidità e rendendosi protagonisti di episodi incresciosi che, a volte, configurano la violenza.