Roma, brutto incidente in Via Flaminia: due persone in Ospedale, strada chiusa

Brutto incidente stamattina presto lungo la Via Flaminia a Roma teatro di uno scontro tra due veicoli. L’impatto, abbastanza grave, ha provocato il ferimento di due persone che sono state portate in Ospedale. Sul posto la Polizia Locale di Roma Capitale.

Incidente in Via Flaminia oggi

L’impatto si è verificato intorno alle 5,30 esattamente in via Flaminia all’altezza del km 9 in direzione Roma. A scontrarsi sono stati due veicoli come detto, una Ford Fiesta e una Fiat Punto. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti ed è stato necessario il trasporto in Ospedale: le loro condizioni di salute, al momento, non sono note.

Strada chiusa

La strada, per consentire i soccorsi e successivamente le operazioni di rimozione dei mezzi, nonché i rilievi di rito, è stata chiusa temporaneamente. Deviati anche i bus in direzione centro. In questo momento, ad ogni modo, la situazione sul fronte della viabilità è tornata regolare.

