Un incidente, un investimento da parte di un’auto e un epilogo inaspettato, sconvolgente, drammatico. Una donna incinta di Velletri alla quale, dopo il ricovero d’urgenza, viene comunicato che purtroppo uno dei due gemelli che avrebbe dovuto partorire non ce l’ha fatta mentre l’altro deve nascere di urgenza per cercare di salvarlo. Ma andiamo con ordine.

Donna incinta investita sulla Via Appia tra Velletri e Genzano

A ricostruire l’accaduto è stamattina il Messaggero. L’incidente, secondo quanto riportato, è avvenuto il 30 agosto intorno alle 8.30 mentre la donna camminava lungo la Via Appia in un tratto situato tra i Comuni di Velletri e Genzano.

L’incidente

Ad un certo punto però avviene l’incidente: un’auto la colpisce scaraventandola a terra. La 41enne, questa la sua età, si stava recando alla fermata del bus camminando sul ciglio della strada (non essendoci marciapiedi) dopo essere stata a casa di un’amica quando, in una dinamica tuttora in fase di accertamento, è avvenuto l’impatto.

Leggi anche: Ariccia, accoltellato e pestato alla Sagra della Porchetta: un ragazzo in ospedale

Il ricovero

Il conducente della vettura, un uomo di Lanuvio di 48 anni, si è subito fermato a prestare soccorso. Come detto però il sinistro, nelle prime battute, non sembrava così grave. Ma i sanitari del 118 optano comunque per il trasporto in Ospedale e la donna viene portata al NOC. Dopodiché il trasferimento d’urgenza al Gemelli perché, evidentemente, qualcosa non andava.

Leggi anche: Roma, violento incidente sulla Salaria: donna in gravi condizioni

Perde un figlio dopo l’incidente mentre l’altro è in gravi condizioni

E arriviamo così al drammatico epilogo. I medici, eseguiti gli accertamenti, scoprono infatti che uno dei due gemelli che la 41enne portava in grembo era morto; immediatamente è stato disposto il parto cesareo d’urgenza per far nascere l’altro piccolo che attualmente sarebbe in gravi condizioni.

Leggi anche: Latina, terribile incidente tra due auto: due feriti in codice rosso (FOTO)

Disposta l’autopsia

Sul corpicino del bambino deceduto è stata disposta intanto l’autopsia per cercare di capire se la morte sia stata causata effettivamente dalla caduta a seguito dell’incidente o se possano esserci state altre cause.

Leggi anche: Violento incidente stradale, distrutta una Ferrari: un uomo rimane incastrato nelle lamiere

Denunciato per lesioni l’automobilista

Per quanto riguarda invece la posizione dell’uomo alla guida della vettura quest’ultimo sarebbe stato denunciato per lesioni stradali dalla Polizia Locale di Velletri che hanno svolto i rilievi dell’incidente.

Foto di repertorio