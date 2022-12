Paura a Roma, bus Atac si schianta contro un palo: forse un malore (FOTO)

Il conducente di un autobus Atac ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il palo Acea e urtato un furgoncino in sosta, tra via dei Monti di Prima Valle e viale Battistini. È successo alle 6.15 di stamattina, 23 dicembre, in zona Battistini, davanti agli occhi increduli dei numerosi passanti. Sul posto sono accorsi gli uomini della Polizia municipale di Roma Capitale per stabilire le condizioni del conducente e dei passeggeri a bordo e quale sia stata la dinamica del sinistro.

L’autobus imbocca la strada contromano e sbatte contro il palo

Sembra proprio che il bus di linea non avrebbe dovuto fare quel percorso ma avrebbe dovuto girare su via Battistini e sui social gli utenti si chiedono: “Come è finito su via Monti di Primavalle?”. Effettivamente sono tante le stranezze, perché oltretutto quella è una strada a senso unico e il conducente sarebbe entrato contromano.

La polizia locale di Roma Capitale, Gruppo Aurelia, si è precipitata sul posto e sta svolgendo tuttora i rilievi utili a stabilire cosa sia successo. I residenti che hanno postato la foto dell’incidente su Facebook fanno delle supposizioni, tra le altre che “l’autista abbia avuto un malore”. E proprio il conducente è stato trasportato in codice giallo al Gemelli di Roma dove verrà sottoposto agli esami del caso.

Un inizio giornata sicuramente movimentata a Battistini dove a causa dell’incidente del mezzo Atac e dei successivi interventi necessari a riportare la normalità in zona, si è creato un nugolo di gente incuriosita dall’accaduto e qualche difficoltà nella viabilità. Al momento non risulta alcun ferito, ma le operazioni sono tuttora in corso.