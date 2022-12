L’incredibile incidente sull’Appia, l’auto finisce fuori strada e resta in bilico (FOTO)

Incredibile incidente sulla Via Appia stanotte nella zona della Provincia di Latina. Un’auto, per cause da accertare, è letteralmente volata fuori strada rimanendo incastrata tra la vegetazione che costeggia la strada tra rocce e alberi. Sul posto, per recuperare la vettura (e non è stato facile) sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco. Ma ecco cosa è successo.

L’incidente

Il sinistro si è verificato quando erano da poco passate le 4.00. Il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina è quindi intervenuto sul luogo dell’incidente (nel Comune di Itri, ndr) dopo aver ricevuto alcune segnalazioni in merito all’incidente stradale che aveva coinvolto la macchina. Sul posto, all’altezza del km 128 circa, è poi arrivata la squadra territoriale da Gaeta che ha effettivamente constatato la presenza di una vettura incidentata autonomamente e finita pericolosamente fuori strada.

Come sta il conducente

L’occupante, all’arrivo dei soccorritori, era già fuori dal mezzo incidentato. Fortunatamente per lui non ci sono state conseguenze. Ingenti invece i danni riportati dall’autoveicolo. I Vigili del Fuoco hanno quindi provveduto a stabilizzare la vettura e a metterla in sicurezza per poi ‘consegnarla’ ad un carro attrezzi.

L’episodio sulla Cassia Bis

Recentemente un altro incidente alquanto singolare si era verificato nella zona a nord della Capitale, sulla Cassia Bis. Qui un’auto, in una dinamica finita poi al vaglio dei Carabinieri, era finita incredibilmente sopra al guardrail. La foto del rocambolesco quanto surreale incidente era finita in quel caso anche sui social diventando in poco tempo virale e scatenando un’ondata di commenti ironici. Fortunatamente, come per l’incidente di stanotte avvenuto sull’Appia, il conducente del veicolo era rimasto illeso. Da quanto ricostruito l’auto aveva sbandato improvvisamente finendo poi “a cavallo” del guardrail che delimita l’uscita dalla Cassia Veientana verso la complanare.