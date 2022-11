“Salta” e finisce con l’auto sopra il guardrail: l’incredibile incidente sulla Cassia Bis (FOTO)

Incredibile incidente stamani, lunedì 14 novembre 2022, sulla Cassia Bis dove un’auto è finita…sopra il guardrail. Il sinistro, autonomo, si è verificato in direzione Roma all’altezza della strada Valle di Baccano. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

Incidente sulla Via Cassia Veientana oggi

La foto del rocambolesco quanto surreale incidente – ancora in fase di accertamento la dinamica – è finita anche sui social diventando in poco tempo virale e scatenando un’ondata di commenti ironici. Fortunatamente il conducente del veicolo è rimasto illeso. Da quanto ricostruito l’auto, che ha fatto tutto da sola (nel sinistro non risultano infatti coinvolti altri mezzi) avrebbe sbandato improvvisamente finendo poi “a cavallo” del guardrail che delimita l’uscita dalla Cassia Veientana verso la complanare.

L’incidente sulla Pontina

Nelle scorse ore un incidente simile era avvenuto sulla statale Pontina. Anche qui un’auto è finita sullo spartitraffico con il conducente che, dopo aver perso il controllo del mezzo, è finito sul guardrail all’altezza del parcheggio dello store Bricoman, ad Aprilia. A dicembre dello scorso anno invece, sempre sulla SS148 un camion si era cappottato e aveva finito la sua corsa pure in questo caso contro il guardrail.