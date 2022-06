Roma, centinaia di malori al concerto di Vasco Rossi: 16 fan ricoverati

Roma. Niente sostanze stupefacenti sequestrate tra il pubblico accorso in piazza per il grande artista, ma comunque in molti, dopo tante ore sotto al sole, hanno accusato dei malori non proprio piacevoli, e sono stati costretti ad abbandonare il gran concerto a cui stavano assistendo.

”Una splendida giornata”, sì ma non per tutti a Roma

”Una splendida giornata” così recita uno dei testi incisi nella storia della musica italiane del grande Vasco Rossi esibitosi anche nella Città Eterna: oltre 70.000 gli spettatori presenti a Roma per l’evento, ma ben 300 non se la sono vista bene durante le ore del concerto.

Le cause dei malori tra il pubblico

Complice il sole, il caldo, la folla e, in rari casi anche l’alcool e qualche abuso ”stupefacente”. Quasi un bollettino di guerra, dunque, quello registratosi nella giornata del concerto di venerdì, durante la prima delle due performance musicali della rockstar.

Sicurezza e interventi

Così, il servizio di protezione sanitaria del concerto di Vasco ha avuto il suo bel da fare: ha prestato soccorso ai pazienti che avevano accusato malori dovuti a colpi di calore, attacchi di panico o intossicazione e coma etilico, uso di droga e traumi da caduta. Parallelamente, poi, tutto si è svolto senza particolari problematiche dal punto di vista della gestione dell’ordine pubblico coordinato dall’ufficio di gabinetto della Questura di Roma.