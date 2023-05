Roma, centro storico pedonale: quali saranno le aree vietate ad auto, taxi e scarico merci

Una nuova delibera che cambia l’assetto del centro di Roma, approderà oggi in Consiglio comunale. Un provvedimento che prevede la possibilità che piazza di Spagna, la scalinata di Trinità dei Monti, piazza Mignanelli e l’inizio di via Frattina come zone esclusivamente pedonali. In tutto questo verranno tolti di mezzo le aree di sosta riservate ai taxi, ma anche la possibilità di carico e scarico delle merci per gli esercizi commerciali che insistono in zona. Una novità di grande rilievo che, come riporta il Messaggero, nasce da un’idea del presidente della Commissione Turismo, Nello Angelucci, e che ha provocato grandi perplessità soprattutto tra gli esercenti commerciali.

Tutti i problemi che potrebbero scaturire dalla chiusura

Ma qualora l’eventualità di chiudere totalmente l’area al transito di qualsiasi mezzo dovesse andare in porto, allora sarebbero diversi i problemi ai quali fare fronte: una viabilità alternativa per i mezzi pubblici, predisporre gli stalli per lo scarico merci tutti in via due Macelli, ma soprattutto stabilire quali sono le condizioni da stabilire per i numerosi residenti che vivono in zona. Anche se su quest’ultimo punto, pare proprio sia prevista una deroga: consentire ai residenti di accedere nella Ztl.

Un progetto che non convince i commercianti

Tante le perplessità su questo progetto, soprattutto quelle espresse dal presidente dell’associazione di via Condotti che si sofferma sulla difficoltà delle persone con mobilità ridotta, impossibilitate a muoversi senza il passaggio dei taxi. Un disagio ulteriore rispetto alla penalizzazione che avrebbero i negozi nel caso in cui il progetto dovesse andare in porto.

La novità apre un’altra questione, dopo la Ztl Fascia Verde

Ed ecco che si apre un altro fronte di polemica con il Campidoglio. Dopo la Ztl Fascia verde, che vede impegnati cittadini e forze politiche anche con raccolta di firme per abolire il progetto, questo ulteriore provvedimento, che comunque comporterà limitazioni importanti nel centro storico della città, è destinato a scatenare altre reazioni.