Roma, chi è l’uomo trovato morto a San Lorenzo: aveva bevuto ed era positivo al Covid

Non aveva moglie, compagna o figli. Non aveva nessuno tranne il coinquilino che venerdì scorso ha lanciato l’allarme trovandolo in strada in fin di vita. Inutile purtroppo la corsa in Ospedale con l’uomo che è poi deceduto a causa delle ferite riportate. Ma è stata solo una tragica fatalità o il suo decesso nasconde altro? Ecco cosa sappiamo sul “giallo” di San Lorenzo.

Chi è l’uomo trovato morto in Via dei Campani venerdì sera

La vittima, E.M. le sue iniziali, aveva 64 anni. Era conosciuto nel quartiere dove viveva in una stanza presa in affitto in un appartamento della zona, al civico 50 di Via dei Campani dove è stato ritrovato nella serata di venerdì. Con lui viveva un altro uomo, il coinquilino che l’ha trovato a terra ed ha allertato i soccorsi. Stando a quanto reso noto da Il Messaggero il 64enne aveva un tasso alcolemico oltre la norma ed in più era positivo al Covid.

Leggi anche: Trovato morto a 36 anni nella sua auto: è giallo sul decesso di Simone

Le ipotesi sulla sua morte

Ma ciò che si sta cercando di appurare e se l’uomo sia morto per cause naturali, come una caduta accidentale, o se sia stato colpito magari a scopo di rapina e/o a seguito di un’aggressione. Di certo, come spiega il quotidiano romano, c’è che il decesso è sopraggiunto intorno alle 2 della notte in Ospedale (al S. Giovanni) dopo il suo arrivo in condizioni disperate. Per questo si spera di ricavare qualche elemento utile dalle telecamere della zona al fine di capire se la vittima abbia incontrato qualcuno o se sia effettivamente caduto da solo. Le indagini pertanto proseguono.

Leggi anche: Omicidio Diabolik: è giallo sulla pistola utilizzata, a novembre l’udienza per Caldero