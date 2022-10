Trovato morto a 36 anni nella sua auto: è giallo sul decesso di Simone

È stato trovato morto nella sua auto ad Anagni. Un 36enne di Velletri è stato trovato cadavere nella sua auto parcheggiata in via Anticolana, a pochi metri dal casello autostradale. Sono stati alcuni residenti a dare l’allarme alle forze dell’ordine quando hanno notato l’auto ferma lungo la strada.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma purtroppo oltre che accertare la morte del 36enne non hanno potuto fare altro. Ma i Carabinieri hanno aperto un fascicolo di indagine intanto per dare un nome all’uomo, identificato presto come Simone Monteferri, poi per accertare le cause della morte. Su quest’ultimo punto sarà l’esame autoptico, disposto dal sostituto procuratore di turno, a dare risposte.

Le indagini per risalire alle cause della morte

Simone era nato e cresciuto a Velletri, ma da qualche tempo viveva ad Anagni. La sua morte resta avvolta dal mistero, al momento non si comprendono le ragioni del decesso. Bisognerà aspettare l’esito dell’indagine peritale sul cadavere per avere delle risposte. Solo allora gli uomini dell’Arma potranno fornire risposte ai familiari e agli amici e stabilire se il caso necessita di ulteriori approfondimenti di indagine o se può considerarsi concluso.