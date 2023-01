Roma, chiude un pezzo di storia, addio all’edicola di via Cola di Rienzo: ‘Sparisce un pezzo di Rione’

Roma. Chiusa la storica edicola in Via Cola di Rienzo, nel Municipio I. Il 27 dicembre il chiosco che la ospitava è stato rimosso, tra la tristezza degli abitanti del Rione, che hanno visto andare via un grande pezzo di storia del quartiere romano. I tempi cambiano e la tecnologia avanza, mentre libri e giornali vengono venduti sempre meno. Ecco quello che è successo.

Addio all’edicola in via Cola di Rienzo

E’ stata una triste mattinata, quella del 27 dicembre nel Municipio I di Roma, dove sono arrivate le Gru a rimuovere un pezzo di storia del quartiere. Era la tipica edicola dove le persone prendevano il giornale la mattina prima di un buon caffè e i bambini compravano le figurine. Era anche un piccolo luogo di ritrovo dove si scambiavano sempre due chiacchiere sul tempo e sulle notizie del mondo. L’edicola, però, era ormai incompatibile con le normative in vigore e aveva chiuso da ormai 5 anni.

La chiusura di un pezzo di storia: il triste annuncio dell’assessore

E’ stato l’assessore del Municipio I, Jacopo Scatà, a dare l’annuncio su Facebook, con parole molto commosse. Ha condiviso le foto della rimozione e ha scritto: “Questa mattina mentre assistevo alla rimozione della storica edicola di via cola di Rienzo mi e’ passata davanti parte della mia gioventù. Le figurine comprate all’uscita da scuola, l’acquisto del giornale con mio padre prima di entrare da Franchi e tanto altro ancora”. Era un punto di riferimento che faceva parte del quartiere da generazioni e gli abitanti hanno dovuto salutare una parte della loro infanzia. L’assessore continua: “Ho pensato alla società che cambia, all’arrivo della tecnologia, alla conseguente crisi della carta stampata e ai suoi effetti come la chiusura di molte edicole tra cui quella di oggi. […] La tecnologia sta cambiando la società anche nelle piccole cose, ma resto convinto che le edicole, seppur ridotte nei numeri, possano riconvetirsi e diventare strumento positivo per un nuovo modo di fare aggregazione di quartiere”.

L’addio degli abitanti del quartiere

Tutti gli abitanti del Municipio I, e non solo, si sono stretti attorno a questo momento doloroso e sono arrivati decine di commenti sotto al post dell’assessore. “La chiusura delle edicole e ancor più delle librerie è sempre triste. Stiamo al passo con i tempi, ma i ricordi non ce li toglie nessuno”, “Addio ad un pezzo di storia“, scrivono i cittadini. E’ un periodo buio per l’editoria e per la vendita dei giornali, Roma sta per vedere la chiusura anche della storica libreria Odradek.