Roma, addio alla storica libreria Okradek. Ma Ernico Mentana lancia l’idea per salvarla

Insomma, per l’epifania del 2023, dopo ben 25 anni di onorato servizio, chiuderà la libreria Odradek di via dei Banchi Vecchi, nel cuore di Roma a due passi da Campo de’ Fiori. L’annuncio arriva direttamente dai titolari della libreria storica, Katia Sardo e Davide Vender con un lungo post su Facebook in cui spiegano che l’attività in questione non è più sostenibile da un punto di vista strettamente economico. Sono tantissime le reazioni da parte degli utenti, e i commenti dopo la sconvolgente notizia. Tra questi, però, spicca uno in particolare, quello del direttore del Tg La7, Enrico Mentana, che propone: ”Ma se quei clienti che se lo possono permettere anticipassero mille-duemila euro per acquisti di libri del prossimo anno (me compreso, ovviamente) e intanto cercassimo una soluzione alla chiusura?” Ad intervenire sulla vicenda, anche lo scrittore e direttore del Salone del libro di Torino Nicola Lagioia: ”Molta tristezza. Ma altrettanta gratitudine per quello che avete fatto”. Sulla vicenda, ci sono state poi anche le parole del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: ”Alcune nostre storiche librerie hanno chiuso perché i proprietari ritengono più vantaggioso affittare a una griffe. Ciò ha costituito un indebolimento dei centri storici. Nella legge sul libro immagino di inserire un obbligo per i Comuni proprietari di immobili. Imporrà di affittarli a prezzi agevolati ai titolari di librerie”.

Il post su Facebook dei proprietari

Nel post di cui parlavamo, i proprietari scendono nel dettaglio della problematica, scrivendo: ”Quest’anno è stato il tracollo, con incassi giornalieri sotto i 300 euro. I numeri di questo 2022 sono implacabili: 9000 euro di incassi mensili in Libreria equivalgono a 2700 euro di guadagni (il 30% di media è il guadagno sui libri). Con 2000 euro di affitto non rimane nulla. In agosto abbiamo incassato 4000 euro contro i 6500 dell’anno precedente, a settembre incassiamo 6500 euro contro i 10700 del 2021. Tutti i mesi registriamo un calo del fatturato di 2000 euro. E siamo stati anche aiutati. Le istituzioni nazionali con i contributi alle Biblioteche per l’acquisto nelle librerie indipendenti, la Regione Lazio con i bonus per progetti culturali a decine di librerie, più il sostegno di privati cittadini che ci hanno permesso di pagare ricevute bancarie di 10000 euro nel mese di agosto, questi contributi non sono stati sufficienti a invertire la tendenza. Sempre meno lettori entrano in Libreria. Muoiono anziani e accaniti lettori e non c’è il ricambio.”