Roma, clochard muore sotto il colonnato di San Pietro, il dolore del Papa

È morto la scorsa notte sotto il colonnato di San Pietro. Si trattava di un clochard. Burkhard Scheffler 61enne tedesco viveva a Roma per strada. Uno dei tanti senzatetto che purtroppo, in tante occasioni, non hanno neanche un nome. Ma il 61enne era conosciuto e seguito dall’attività di carità e assistenza del Dicastero per la Carità.

Le parole di dolore di Papa Francesco

Papa Francesco “ha appreso con dolore della morte di Burkhard Scheffler nei pressi del colonnato di San Pietro la scorsa notte”. Lo ha fatto sapere il portavoce vaticano, Matteo Bruni.

Purtroppo il maltempo non ha provocato solo danni a cose. La forte pioggia, il vento e le temperature in calo contribuiscono a mietere vittime. Tanti coloro che vivono per strada e sono costretti a subire gli agenti atmosferici. “Nella sua preghiera, il Papa – ha riferito ancora Bruni – ricorda Burkhard e tutti coloro che sono costretti a vivere senza una casa, a Roma e nel mondo, e invita i fedeli a unirsi a lui”.