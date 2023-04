Roma, colpo grosso da Poltronesofà: rubata…l’attrezzatura per gli spot, maxi bottino da 500mila euro

Chi non ha in mente almeno uno dei loro spot pubblicitari? Loro, conosciuti ormai come “gli artigiani della qualità” da tempo sono protagonisti degli stacchi promozionali in tv che li hanno portati con i loro divani perfino dentro l’Ariston a Sanremo. Adesso però l’azienda dovrà fare i conti con un danno di non poco conto: sì perché proprio quella attrezzatura utilizzata per girare le varie pubblicità di Poltronesofa è stata portata via l’altra notte dal deposito sull’Aurelia a Roma. Un colpo grosso, da mezzo milione di euro.

Furto allo store di Poltronesofa a Roma sull’Aurelia

I malviventi hanno agito in pochi minuti. Dopo essersi guadagnati l’accesso allo store – quello situato sull’Aurelia al civico 1303 (siamo nella zona di Casal Lumbroso/Massimina) – i ladri hanno fatto razzia della costosa attrezzatura cinematografica presente all’interno. Qui infatti, a quanto pare, vengono girati i promo pubblicitari dell’azienda destinati alla tv, quelli, come detto, che ormai tutti noi conosciamo benissimo. Ad ogni modo il varco, secondo quanto emerso dai riscontri operati sul posto, è stato ricavato attraverso le porte tagliafuoco della struttura. Ingente il bottino: la stima del colpo oscilla tra i 400 e i 500 mila euro.

Indagini in corso dopo il furto a Poltronesofa a Casal Lumbroso

Il furto si è consumato nella notte tra giovedì 27 aprile e venerdì 28 aprile. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato con gli agenti che seguono le indagini. In tal senso la caccia alla banda dei ladri prosegue tuttora. Al vaglio anche i filmati di videosorveglianza per cercare di individuare elementi utili per rintracciare gli autori del furto.

