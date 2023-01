Roma, colpo grosso in banca nella notte: con l’auto-ariete sfondano la vetrina e portano via la cassa

Colpo lampo stanotte nella zona dei Colli Portuensi a Roma. Ignoti, utilizzando un’auto come ariete, hanno infranto le vetrine della Banca Intesa San Paolo situata all’incrocio con l’omonima via che attraversa il quartiere e Via Roberto Alessandri. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. I ladri, dopo aver abbandonato la vettura utilizzata per sfondare l’ingresso dell’Istituto di Credito, si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce.

Auto ariete contro la Banca in Via dei Colli Portuensi a Roma

Il tutto è successo poco dopo la mezzanotte. Ignoti si sono lanciati con l’auto, una Golf station wagon, a tutta velocità contro la Banca riuscendo ad aprirsi un varco. Dopodiché sono riusciti ad asportare il cosiddetto “roller cash”, ovvero il dispositivo di sicurezza per la protezione e la gestione delle banconote di cassa (anche detta cassa continua, ndr), prima di allontanarsi. La vettura è stata poi ritrovata non distante dal luogo del colpo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che ora indagano sull’accaduto. Al vaglio le immagini di videosorveglianza che si spera possano fornire elementi utili per risalire agli autori del colpo. Il bottino è in via di quantificazione.

Un colpo simile, come vi avevamo raccontato in questo articolo, era stato messo a segno qualche giorno fa a Pomezia sul litorale romano. In quel caso i malviventi avevano preso di mira un Istituto di Credito in Via dei Castelli Romani agganciando con un cavo da traino la vetrata e la cassa continua all’auto sradicandola. Poi, a causa dell’allarme, erano fuggiti via a gran velocità sulla Pontina. A fine 2022 invece erano state prese di mira le Poste di via Canosa di Puglia, in zona Tor Pignattara. Anche in questo caso tuttavia, a differenza di quanto avvenuto nella notte ai Colli Portuensi, il colpo era rimasto soltanto “tentato” in quanto i ladri non erano riusciti ad arrivare al bancomat.

