Roma, distrutta la panchina di piazzale Socrate donata da Themino: è la seconda volta in pochi mesi

È stata comprata e regalata alla cittadinanza e ai suoi visitatori dal content creator Themino, ma per la seconda volta, in pochi mesi, la panchina che doveva essere utile a godere a pieno del panorama su San Pietro, è stata vandalizzata. Un gesto sul quale il donatore ha detto: “Ho messo la panchina a piazzale Socrate come simbolo dell’amore per la nostra città, per riqualificare un piazzale magico di Roma, lasciato allo sbando. Non ho messo la panchina lì solo per me, ma per tutti i romani, ma evidentemente qualcuno non ha apprezzato”.

Il content creator vuole portare avanti la sua lotta per riqualificare Roma

Amareggiato per l’accaduto dimostra di non perdersi d’animo, ma anzi di voler “portare avanti la lotta per riqualificare Roma”. Una battaglia possibile anche grazie a “tante persone che hanno mostrato il loro supporto e si sono resi disponibili ad aiutarmi”. Anche i numerosi cittadini che hanno apprezzato quanto fatto dal content creator hanno manifestato disappunto e rabbia per l’atto vandalico e sono tanti i messaggi inviati a Themino dagli utenti. Messaggi di amicizia, di solidarietà e di apprezzamento per l’impegno nel tentativo di regalare alla città un aspetto più curato.

Themino ha messo anche un cestino per i rifiuti a piazzale Socrate

Solo qualche giorno fa aveva anche posizionato un cestino della spazzatura nei presso della panchina nella speranza che i rifiuti non fossero buttati a terra e in merito aveva dichiarato: “Bisogna impegnarsi tutti per tenere Roma pulita. L’amministrazione può fare di più ovviamente, ma anche noi cittadini dobbiamo fare la nostra parte”. Nonostante l’impegno profuso dal content creator e dai cittadini che hanno scelto di sostenerlo in questa iniziativa sono ancora in molti a dimostrare di non aver rispetto per Roma, proprio come stavolta quando la panchina messa in piazzale Socrate è stata trovata distrutta. Messo da parte il dispiacere, però, Themino è pronto a ripartire…