Roma, emergenza rifiuti: questo pomeriggio la manifestazione dei cittadini del Municipio II

Roma, l‘emergenza rifiuti continua a farsi sentire in tutta la sua urgenza. Un problema trasversale quello che attanaglia la Capitale e che vede il ripetersi del medesimo scenario in numerosi e differenti quartieri della città. Una situazione di degrado riportata più volte in auge anche sui social e che di certo non costituisce una positiva pubblicità per la Capitale.

Leggi anche: Roma: rifiuti, proteste e trasporti precari mettono in ginocchio il turismo. Federalberghi: ‘Riduzione tra il 20 e il 30% delle camere’

Roma, emergenza rifiuti: la denuncia dei residenti

Dopo le testimonianze di volti noti come, ad esempio, quello dell’attrice Anna Foglietta oppure quello della giornalista e conduttrice Myrta Merlino, a far sentire la propria voce oggi sono i residenti.

La denuncia arriva dai cittadini del Municipio II che questo pomeriggio faranno sentire la loro voce sotto la sede dell’Ama di zona. Nella fattispecie, la manifestazione cittadina è prevista oggi, giovedì 21 luglio, alle 19 di fronte la sede Ama di Via Matilde di Canossa.

La manifestazione

Organizzata insieme all’Associazione Rinascita Tiburtina, al Comitato Città del Sole e a CittadinanzAttiva Nomentano Trieste, la manifestazione vuole mettere l’accento sull’assenza, pressoché totale, del servizio di pulizia delle strade.

Con questa manifestazione, i cittadini chiedono pertanto la pulizia ordinaria della zona così da evitare spiacevoli e maleodoranti scenari che danno purtroppo l’impressione di vivere in una discarica a cielo aperto.

Il degrado

Lo scenario purtroppo rimane sempre il medesimo: cassonetti pieni, strabordanti di rifiuti e sacchetti colorati che tutti insieme formano una maleodorante e colorata ‘montagnola’. Marciapiedi e strade del quartiere lasciati a sé stessi dove la pulizia è solo un lontano ricordo.

L’incuria non interessa solamente le aree maggiormente frequentate come per esempio le zone della movida o quelle vicino alla metropolitana, ad essere ‘colpite’ dal degrado anche zone dove sono presenti uffici e negozi. Insomma, quello che si registra è una situazione di malessere generalizzato.

Foto d’archivio