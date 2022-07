Emergenza rifiuti a Roma, Gualtieri: ”Tra due anni saremo puliti come un Borgo del Trentino”

Sui rifiuti a Roma, c’è ancora da parlare, discutere e commentare. Ma, soprattutto, ci sarebbe da fare, agire, dare risposte ad un problema ”secolare” per la città. Non che le cose si risolvano da un giorno all’altro, non cosa semplice.

Rifiuti, rifiuti e…rifiuti a Roma

Tuttavia, però, neppure si può continuare a sostenere un visibile peggioramento delle condizioni sanitarie sulle strade: il caldo, poi, continua a fare la sua parte. Per ore i rifiuti rimangono a sole, a cuore, rosolarsi per bene, sprigionando tutte le essenze del caso che finiscono per rendere ancora più piacevoli le nostre scampagnate per le strade.

Le ultime dichiarazioni di Gualieri: ”Roma pulita in due anni”

Roberto Gualtieri ha deciso, in queste ultime, per un altro intervento sul tema. Dopo l’incendio del Tmb di Malagrotta, ha dichiarato: ”Stiamo lavorando con il massimo impegno”, riferendosi alla pulizia della città. Poi ha aggiunto: ”Entro una settimana l’emergenza sarà superata, torneremo alla situazione precedente all’incendio”.

Infine: ”Per raggiungere l’eccellenza, perché Roma sia pulita come merita, come un borgo del Trentino, ci vorranno un paio di anni”, dice il primo cittadino di Roma, intervistato da Rtl.

”Tra una settimana emergenza superata”

«Ho il dovere di spiegare ai cittadini che se va a fuoco e diventa non utilizzabile l’impianto più grande che tratta 8.000 tonnellate di rifiuti a settimana, è chiaro che una parte di essi, finché non si trovano sbocchi alternativi, rimangono sulle strade. Stiamo lavorando con il massimo impegno proprio per superare questa situazione», continua Gualtieri sottolineando però che ”tra una settimana penso che l’emergenza sarà superata”.

Con l’ex sindaco di Roma, Ignazio Marino, ”abbiamo già iniziato a collaborare, per una mostra e per la presentazione di un autobus con la realtà 3D. Ci sentiamo e lo chiamerò presto per continuare il nostro confronto”, aggiunge infine il sindaco.