Roma-Feyenoord, fiumi d’alcol tra gli ultras olandesi: “Hanno bevuto 700 litri di birra in un giorno”

Sono stati giorni di grande tensione, quelli appena trascorsi. La Capitale è stata completamente fagocitata dal match valido per l’Europa League: Roma – Feyenoord, che ha visto la padrona di casa imporsi con il risultato finale di 4-1. Ma la paura di scontri è stata tanta. Il timore che un’altra manifestazione sportiva si potesse trasformare in tragedia ha tenuto istituzioni e forze dell’ordine con il fiato sospeso.

I tifosi olandesi sono stati ‘bloccati’ allo Shamrock

Alla fine nonostante i tifosi olandesi siano arrivati a Roma, sebbene impossibilitati ad andare allo stadio, ha fatto sì che lo Shamrock pub diventasse la sede degli ultras del Feyenord. Questo, come specifica La Repubblica, ha indotto le forze di polizia a creare un vero e proprio cordone intorno al noto locale del Colosseo per evitare che potessero verificarsi tafferugli in giro per la città tra olandesi e giallorossi. L’attenzione è stata puntata sul rinomato locale che ha accolto numerosi tifosi della squadra olandese. Giovedì, secondo il racconto reso dal gestore a La Repubblica, in 150 hanno fatto tappa allo Shamrock e sono riusciti a bere 1.400 pinte, 700 litri di birra.

I tentativi di disordini sono stati bloccati sul nascere

Probabilmente si stavano preparando alla festa… o almeno così speravano, finchè il risultato non gli ha dato torto e i preparativi per il passaggio in semifinale di Europa League sono svaniti piano piano. Roma qualche scossone per la presenza dei tifosi orange l’ha anche subita, come il tentativo di 200 giallorossi di raggiungere i sostenitori della squadra avversaria, prontamente sventato dalle forze dell’ordine. Ma anche la manovra di 42 olandesi che si sono presentati ai tornelli dello stadio con biglietti intestati a persone italiane. Ma anche in questo caso è stata la Polizia a rendersi conto e a portare i tifosi proprio allo Shamrock.

In centinaia hanno seguito il match nel pub vicino al Colosseo, per fortuna senza conseguenze. Solo sporcizia, fango, confusione e fiumi di birra, ma niente di irreparabile. Il gestore ha infatti assicurato che in breve tutto è stato rimesso a posto e il locale il giorno dopo la partita è tornato al lavoro come al solito.