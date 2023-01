Roma, Giorgia Meloni e l’udienza privata dal Papa con tutta la famiglia

Roma. È arrivata puntuale, alle ore 10, la premier Giorgia Meloni — con al seguito tutta la famiglia — attesa in Vaticano per un’udienza privata con Papa Francesco. Al suo fianco anche il marito Giambruno e la piccola di casa, Ginevra. Ad accoglierli, nel cortile di San Damaso, Monsignor Leonardo Sapienza, reggente della casa pontificia, i gentiluomini del Santo Padre e il picchetto d’onore della Guardia Svizzera Pontificia.

Papa Francesco e il pensiero per Ratzinger: ‘Benedetto XVI è molto malato, preghiamo per lui’

L’incontro della Premier Meloni con Papa Francesco

Da quando si è formato il governo, quello di oggi, è il primo incontro ufficiale tra il Santo Padre e la premier Meloni. Lo scorso 5 gennaio, in occasione dei funerali del Papa emerito Ratzinger, Giorgia Meloni ha potuto salutare brevemente Papa Francesco e dalle foto scattate si vede il Santo Padre sorridere e il Presidente del Consiglio raggiante. Presente al saluto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, tra l’altro, è stato tra i primi a rendere il proprio, personale omaggio a Papa Benedetto XVI. Inoltre, il primo dell’anno, per i consueti auguri Papa Francesco, dalla sua finestra, ha voluto rivolgere un pensiero non solamente al Capo dello Stato ma anche al Presidente del governo.

La riapertura del caso Orlandi

Rimanendo sempre in ambito ecclesiastico, proprio ieri sono state riaperte le indagini sul caso di Emanuela Orlandi, la giovane che a soli 15 anni è scomparsa misteriosamente in Vaticano il 22 giugno del 1983. Le indagini sono andate avanti per lungo tempo ma finora non hanno portato a nulla di fatto, tant’è che il caso rimane avvolto nel mistero, configurandosi come una delle vicende giudiziarie più complesse del nostro paese. Tuttavia, ieri, anche a seguito delle continue richieste della famiglia che vuole venga fatta giustizia, è partita una nuova inchiesta e la Procura vaticana sta adesso indagando sulle pista di omicidio e occultamento di cadavere.