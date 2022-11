Roma: “Grazie per avermi graffiato la fiancata. Giuro che ti sparo mer*a”

Un maxi bigliettino, praticamente un poster viste le dimensioni, lasciato su un’auto parcheggiata a Roma. Sopra un lunghissimo testo di minacce, alcune piuttosto pesanti, indirizzate all’automobilista che, da quanto si legge, gli avrebbe graffiato la fiancata. Lo scatto è finito in rete e in breve tempo è diventato virale.

La foto del bigliettino con le minacce sull’auto parcheggiata a Roma

A rilanciare il post la pagina “Roma fa Schifo“. Nel testo si legge: “Grazie che mi hai graffiato anche questa fiancata, aspettavo questo. E proprio per questo ho continuato a parcheggiare qui. Ma tanto più mi graffi, più mi pagano, mai sentito parlare di atti vandalici e kasko?“. Dopodiché inizia il lungo elenco di minacce: “Farò in modo di vederti e se sai chi sono sai che sono armato, giuro che ti sparo”. Ma il bigliettino va oltre tirando in ballo addirittura possibili condanne in caso di “lesioni aggravate” ma nulla in confronto a quanto l’autore del maxi post-it intenderebbe fare al ‘misterioso’ vandalo o automobilista distratto. Insomma, una specie di faida a distanza che – a giudicare dai toni usati – si spera non degeneri oltre.

