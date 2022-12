Roma, hashish e cocaina nascoste nelle intercapedini delle palazzine popolari: 3 arresti

I Carabinieri di Roma portano avanti con impegno servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nelle ultime ore ad essere stati oggetto di controlli per contrastare il fenomeno sono stati i quartieri Tor Bella Monaca, San Basilio e Montespaccato. Accertamenti che si sono concentrati, in particolar modo nelle principali piazze dello spaccio. Un’operazione che ha portato all’arresto di 4 pusher, messa a segno nel giro di poche ore.

Dove nascondevano la droga

Gli uomini dell’Arma della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno, infatti, bloccato tre cittadini del Marocco, tutti senza fissa dimora e con precedenti, trovati in possesso di 24 dosi di hashish, 84 dosi di cocaina, 10 dosi di eroina, in parte occultate nelle loro tasche e in parte all’interno di buche scavate a terra e nelle intercapedini delle palazzine popolari. Un altro cittadino del Marocco è stato sorpreso a cedere dosi di eroina ad un giovane.

Sempre i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato anche un 47enne romano sorpreso a occultare una busta all’interno di un’aiuola in via Giovanni Battista Scozza. I Carabinieri lo hanno fermato e hanno recuperato l’involucro che conteneva 10 frammenti di hashish.

L’udienza di convalida

Tutti gli arrestati sono dovuti comparire davanti al giudice del Tribunale di Roma che ha proceduto a convalidare gli arresti. Ma i controlli delle forze dell’ordine vanno avanti per debellare il fenomeno della detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, solo qualche ora prima i militari di piazza Bologna hanno arrestato un 19enne che si trovava ristretto ai domiciliari, ma che in casa custodiva oltre 4 chili di hashish che era pronta per essere immessa sul mercato.