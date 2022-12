Roma, i writers in azione nella metro con i passeggeri a bordo del treno: poi la fuga dai binari, il video è virale [GUARDA]

Sono scesi pericolosamente sui binari per imbrattare il vagone del convoglio fermo alla stazione Garbatella della metropolitana a Roma per poi dileguarsi all’arrivo del treno in direzione opposta. Pochi frenetici secondi in cui un terzetto di ragazzi, bombolette spray alla mano e con il volto coperto da un cappuccio, sono entrati in azione colorando la vettura.

Il video dei writer in azione nella metro a Garbatella

L’intera scena è stata ripresa e ricondivisa ovunque sui social diventando virale. Al momento non è possibile sapere la data effettiva dell’episodio ma ciò che colpisce è come i tre vandali siano riusciti a compiere il gesto (non controllava nessuno?) nella totale indifferenza. Soprattutto considerando la pericolosità della loro ‘performance’ realizzata nel solo spazio di intervallo dall’arrivo-partenza dei treni lungo la tratta della metro B. Un gesto sconsiderato considerando che il terzetto di improvvidi writers ha rischiato di finire travolto dal treno in arrivo alla stazione Garbatella.

Ad ogni modo ecco il video diffuso attraverso la pagina Welcome to Favelas nelle scorse ore:

Il caso

Ma anche altri si sono occupati della notizia. Sulla pagina Facebook Partito Roma Nord, dopo aver lanciato “il caso Fiorello” che con la sua trasmissione mattutina crea non pochi disagi ai residenti (ma c’è stato anche chi ha difeso lo showman), si è acceso ad esempio un dibattito: “Spero che il governo intervenga con provvedimenti duri. Le persone perbene che lavorano e pagano le tasse, non meritano di vivere nel sudiciume imposto da questa gente”, scrive ad esempio Carlo sotto al post che recita “Vandali in azione alla fermata Garbatella. C’è chi chiama questa schifezza arte, per noi è teppismo“. Gli utenti sono quasi tutti d’accordo nel condannare il gesto anche se qualcuno prova ad azzardare un commento di apprezzamento: “E’ bellissimo”, scrive l’utente ricevendo per tutta risposta una reazione ‘arrabbiata’ al suo commento.

