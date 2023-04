Roma, il furgone brucia sulla Casilina tra l’indifferenza degli automobilisti

Roma. Un furgone è stato avvolto dalle fiamme lungo la Casilina. Subito al lavoro i Vigili del Fuoco per domare il rogo ed evitare disagi agli automobilisti in transito che, infastiditi dall’accaduto, sono rimasti impassibili, facendo persino slalom tra i mezzi di soccorso al fine di superare il tratto stradale incidentato e proseguire così il loro viaggio.

Furgone in fiamme in zona Finocchio

Il rogo si è sviluppato in zona Finocchio, il furgone era parcheggiato in via Vizzini quando ha preso fuoco. Il mezzo si è poi sfrenato arrivando fino a via di Casilina. A raccontare l’accaduto è Andrea la Fortuna, assessore alla sicurezza del municipio VI. Tra i primi ad intervenire sul posto per regolare la viabilità in attesa dell’arrivo dei soccorsi, la Fortuna ha poi detto di essere ‘rimasto stupefatto della reazioni’ degli automobilisti, i quali indifferenti hanno cercato di superare i mezzi di soccorso presenti e andare così oltre il tratto di strada interessato dall’incidente. Messo in sicurezza il mezzo dai vigili del fuoco, l’incendio è stato domato e il veicolo è stato rimosso. Fortunatamente nell’incendio nessuna persona è rimasta coinvolta.

L’auto in fiamme sul Raccordo

Quest’episodio non può non far tornare alla memoria quanto accaduto a Francesco Sandrelli, il 53enne di Arezzo che è morto in ospedale a seguito delle gravi ustioni riportate nell’incendio divampato sulla sua auto mentre era in transito sul Raccordo. La scena non era passata inosservata, anzi una persona – che stava percorrendo il medesimo tratto di strada- l’aveva immortalata con un video ma non si era fermata a prestare aiuto, limitandosi a postare la scena e ironizzare sui fatti, sui quali c’era ben poco da ridere. Ora, per la vicenda è stata aperta dalla Procura un’ inchiesta per omissione di soccorso.