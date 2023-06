Roma, incendio a Villa Borghese: densa colonna di fumo allarma i romani (VIDEO)

La colonna di fumo proprio sopra Villa Borghese, ieri sera, sabato 10 giugno, ha allarmato diversi cittadini romani. La densa coltre bianca è stata visibile da vari quartieri della Capitale e ha creato allarme. La richiesta di intervento alla centrale operativa della Polizia e dei Vigili del fuoco è arrivata intorno alle 20 e 30 per un incendio in viale delle Magnolie a Villa Medici.

A bruciare una struttura in legno ricovero di bici e cavalli

Quando i soccorritori sono accorsi sul punto esatto in cui si era sprigionato il rogo hanno constato che il fuoco ha avuto origine da una struttura in legno che era stata allestita a ricovero delle biciclette e dei cavalli. Le attività di spegnimento sono state avviate nell’immediato e la Polizia del distaccamento Trevi ha presidiato l’area impedendo ai curiosi di avvicinarsi troppo. Per fortuna, nonostante il grande spavento, non sono stati registrati danni a persone. La tempestività dell’intervento è stata fondamentale a evitare che le fiamme si propagassero.

Le indagini per stabilire la natura del rogo

Al termine delle attività di spegnimento agli esperti dei Vigili del fuoco sono toccati i rilievi per stabilire la natura del rogo. Ma a conclusione degli accertamenti svolti sul posto, i pompieri hanno semplicemente dichiarato che si era trattato di un incendio ‘dalle cause imprecisate’. Tranne la grande paura per i romani e i turisti che si trovavano in zona in quel momento e hanno visto la fitta colonna di fumo levarsi tra la vegetazione del famoso parco romano, non sono state registrate conseguenze più serie non solo per le persone ma anche per altre strutture presenti. A evitare danni più seri è stata proprio la velocità delle operazioni dei soccorritori, anche se resta avvolta dal mistero la natura dell’incendio, sul quale sicuramente gli investigatori svolgeranno ulteriori indagini per avere risposte più precise.