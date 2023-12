Roma, incendio all’Università di Tor Vergata: scatta l’evacuazione di alcuni laboratori

Incendio stamattina presso la facoltà di Fisica dell’Università Tor Vergata a Roma, fiamme in un laboratorio. Sul posto i Vigili del Fuoco.

L’allarme è scattato quando mancavano pochi minuti alle 10.00 di oggi martedì 19 dicembre 2023. Sul posto, in Viale Yale al civico numero 1, sono intervenuti con diverse squadre i Vigili del Fuoco. Intervenuti due autopompe, il Carro Autoprotettori, l’Autoscala, il CRRC (Carro Rilevamento Radioattivo Chimico), il Capo Turno provinciale e il Funzionario di guardia.

Incendio in un laboratorio all’Università di Tor Vergata

Il rogo si è sviluppato interessando un gruppo di continuità. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. L’apparecchiatura era collocata all’interno del Laboratorio di Calcolo, situato al piano terra del dipartimento. Mentre si estinguevano le fiamme sono stati evacuati in via precauzionale i laboratori circostanti per il del denso fumo che si è sprigionato dalla combustione.

