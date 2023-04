Roma, incidente in via Prati Fiscali: ferito un ciclista

Intorno alle 13 di stamattina, mercoledì 19 aprile, su via dei Prati Fiscali si è verificato un incidente nel quale sono stati coinvolti un’auto e un ciclista. Tanta la paura per l’uomo che viaggiava in sella alla sua bici da parte di quanti erano presenti al momento dello scontro, sulle cui cause sono in corso le indagini degli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, III Nomentano. Sul posto sono accorsi anche i sanitari del 118 che hanno trasportato il ciclista ferito in ospedale.

I residenti sono intervenuti per sottolineare la pericolosità del tratto di strada

Diversi i residenti sono accorsi sul posto per verificare quanto era successo e tutti hanno concordato nel dire che “il tratto è pericoloso, sia per la sosta selvaggia che ostacola la visuale sia per la ciclabile senza alcun tipo di protezione, essendo situata su una arteria principale”. Agli uomini della Municipale spetta il compito di svolgere tutti i rilievi utili a stabilire quale sia stata la dinamica del sinistro che ha provocato il ferimento del ciclista. Risulta, infatti, ancora incerto cosa sia avvenuto.