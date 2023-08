Roma, incidente mortale sulla Colombo: perde la vita scooterista di 51 anni, schianto fatale contro un autocarro

Grave incidente stamattina sulla Cristoforo Colombo a Roma. A poche ora di distanza dalla morte di Fabio Consoli, il 61enne deceduto nel weekend a Ostia lungo Via dei Pescatori, un altro drammatico sinistro, nuovamente dall’esito mortale, si è verificato stavolta in zona Eur.

Qui uno scooter SH si è scontrato con un autocarro Iveco: ad avere la peggio è stato il motociclista che è deceduto. Sul posto sono intervenuti, oltre che ai sanitari del 118, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Incidente sulla Colombo oggi 14 agosto 2023

L’incidente mortale si è verificato quando erano da poco passate le 8.30 di oggi, lunedì 14 agosto 2023. L’impatto tra i due mezzi è avvenuto in corrispondenza di via Libano in direzione del Grande Raccordo Anulare (GRA). A perdere la vita è stato un uomo di 51 anni, lo scooterista che viaggiava a bordo del motoveicolo, che si è scontrato con l’autocarro. L’uomo alla guida del furgone, di 59 anni, è stato trasportato invece in codice verde al Campus Biomedico di Trigoria. In corso le indagini del IX Gruppo Eur della Polizia di Roma Capitale per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Nel fine settimana l’incidente mortale a Ostia

Le ultime ore sono state drammatiche sotto il profilo degli incidenti mortali a Roma e dintorni. Sulle strade della Capitale, con numeri sempre più allarmanti, si continua a morire praticamente ogni giorno: come ricordato in apertura tra sabato e domenica l’artigiano orafo Fabio Consoli, 61 anni, è morto dopo essersi schiantato con il suo scooter (un altro Honda SH) contro un guardrail in Via dei Pescatori a Ostia. Per il motociclista, nonostante il trasporto d’urgenza in Ospedale (dove era giunto in condizioni disperate) non c’è stato nulla da fare. A Monterotondo invece, sempre ieri, un pedone è stato travolto e ucciso mentre attraversava la strada.