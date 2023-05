Roma, incidente sul GRA: auto a fuoco e traffico in tilt

Paura sul Grande raccordo anulare nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 10 maggio. Al chilometro 13, 400 un veicolo è andato a fuoco, probabilmente, a seguito di un incidente, creando notevoli disagi per la viabilità. L’incidente s’è verificato con precisione tra Cassia Veietana e la Cassia nella carreggiata esterna.

Soccorritori al lavoro per aiutare le persone coinvolte e gestire il traffico

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per gestire il traffico e soccorrere le persone coinvolte. Sul tratto interessato si registrano lunghe code. Gli automobilisti sono incolonnati in attesa che i soccorritori portino a compimento le operazioni di spegnimento del mezzo incendiato e si assicurino che non ci siano feriti. Solo quando anche i veicoli coinvolti nel sinistro verranno rimossi, la viabilità potrà tornare alla normalità.

Operazioni tuttora in corso

Sono tuttora in corso le operazioni da parte dei soccorritori. Non è ancora stato reso noto se ci sono feriti. Bisognerà aspettare che vengano ultimate le attività per avere ulteriori dettagli in merito alle condizioni delle persone coinvolte e alle cause dell’incidente a causa del quale si sarebbero sprigionate le fiamme.

***Seguono aggiornamenti