Roma, inseguito dai commessi dopo la rapina al supermercato: botte in strada ai Parioli

Mattinata movimentata quella di ieri a Roma dove una rapina in un supermercato si è conclusa a suon di botte in mezzo alla strada. Fino a quando l’intervento della Polizia non ha permesso di trarre in arresto il malvivente. Il complice invece è riuscito a fuggire ed è tuttora ricercato. Ma andiamo con ordine.

Rapina in Via Vittorio Locchi ai Parioli

Il tutto è successo ieri, lunedì 25 luglio 2022, in Via Vittorio Locchi nella zona dei Parioli. Qui l’uomo, intorno alle 10.00, insieme ad un’altra persona, ha rubato alcune bottiglie di superalcolici da un supermercato per poi darsi alla fuga.

L’inseguimento e la colluttazione in strada

Ma il furto non è passato inosservato al personale del negozio che si è subito messo all’inseguimento del malvivente e del complice. E una volta raggiunto uno dei due ne è nata una colluttazione. L’arrivo della Polizia ha fatto il resto. Nella circostanza comunque, per dovere di cronaca, nessuno è rimasto ferito.

Arrestato straniero per rapina aggravata a Roma

L’uomo, un giovane cittadino del Bangladesh di 26 anni, è stato così arrestato. Dovrà rispondere di rapina aggravata in concorso. Sullo straniero peraltro gravavano altri precedenti di Polizia.