Roma, la serata a Testaccio finisce in rissa: lite tra gruppi di ragazzi, interviene la Polizia

Mala movida a Roma, notte decisamente movimentata a Testaccio nel weekend. Momenti di tensione si sono registrati nella notte tra sabato e domenica in uno dei rioni più gettonati dai ragazzi nelle serate del fine settimana nella Capitale; stavolta la cronaca parla di uno scontro tra ragazzi degenerato in strada che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Lite in Via di Monte Testaccio a Roma sabato notte

Stando a quanto ricostruito la discussione tra gruppi di ragazzi sarebbe iniziata all’interno di uno dei locali del quartiere e proseguita poi in strada, lungo Via di Monte Testaccio intorno alle 2.00 della notte tra sabato 8 e domenica 9 gennaio. Sul posto, chiamati dai residenti, sono intervenuti quindi i poliziotti. Alla vista delle Volanti è scattato però il fuggi fuggi generale: non è chiaro al momento se nella lite ci siano stati o meno feriti. In tal senso proseguono gli accertamenti su quanto accaduto.

La mala movida a Roma

La zona di Testaccio, così come quella di Trastevere tanto per fare un altro esempio, è spesso al centro delle polemiche proprio a causa del fenomeno della mala movida. Ragazzi e ragazzini che spesso documentano sui social le loro notti brave organizzandosi nelle chat di Telegram; oppure, come accaduto nel weekend appena trascorso, danno vita a risse improvvise contro gruppi rivali scatenate quasi sempre da futili motivi e che rischiano però di provocare gravi conseguenze. In mezzo ci sono i residenti esasperati dal clima che talvolta si genera nel fine settimana. E che per questo chiedono interventi maggiori sul fronte della sicurezza.

