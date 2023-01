Roma, ladri ‘gentili’: rapinano una studentessa ma le restituiscono i documenti

Doveva prendere il treno per tornare qualche giorno a Bologna dalla famiglia. Non era solita viaggiare di sera, ma stavolta si era vista costretta, non sapendo che la scelta le sarebbe costata l’aggressione da parte di una coppia di malviventi, con tanto di minaccia di coltello.

Studentessa bloccata da due malviventi

Una studentessa di 26 anni originaria di Bologna è stata protagonista di una serata di terrore qualche giorno fa. La ragazza, come racconta il Messaggero, stava raggiungendo la stazione Termini per prendere il treno. All’improvviso le sono sbucati davanti due uomini con il cappuccio di una felpa a coprirsi lil volto e armati di coltellino tascabile. Le loro intenzioni sono apparse subito chiare.

È stata sotto la minaccia del fendente che hanno ‘invitato’ la giovane studentessa a consegnare loro tutto il contante che aveva in borsa. Ma la 26enne aveva pochi soldi, poco più di 20 euro che non ha esitato a mettere in mano ai malviventi. Questi ultimi, però, tutt’altro che soddisfatti le hanno intimato di consegnare loro lo zaino. Anche in questo caso la ragazza non ha esitato.

Il tentativo di chiedere ai malviventi di restituirle i documenti

Spaventata voleva solo andarsene e magari raggiungere quel treno che l’avrebbe condotta a casa dalla famiglia. Ma dopo qualche passo si è resa conto che senza documenti non sarebbe potuta andare da nessuna parte. Armata di coraggio s’è parata di nuovo di fronte a quei delinquenti pregandoli di consegnarle i documenti.

Una preghiera che i due hanno esaudito. Anzi constatato che nella borsa non aveva altro che quei pochi spicci, si sono accontentati dei 20 euro che la ragazza aveva consegnato loro, restituendole il bagaglio. Nonostante il grande spavento, per fortuna, per la 26enne tutto è andato per il meglio e ha finalmente potuto salire su quel treno che l’ha riportata a casa.