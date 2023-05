Roma, lavoratori in nero e alimenti conservati male: multe per quasi 20mila euro

Lavoratori in nero e alimenti conservati male, scattano multe e sequestri da parte dei Carabinieri della Compagnia di Roma Monte Sacro, coadiuvati dai colleghi dei reparti specializzati del NAS e del NIL nonché del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria che nella giornata di ieri, domenica 14 maggio, hanno svolto controlli su attività commerciali di zona.

I controlli sugli esercizi commerciali da parte della task force

Sono diverse le irregolarità riscontrate nel corso degli accertamenti svolti sugli esercizi commerciali. Uno tra tanti la presenza di lavoratori in nero in un autolavaggio. Erano tre su quattro gli operai non in regola impiegati nell’attività commerciale e i militari hanno proceduto alla denuncia e ad emanare sanzione nei confronti del legale responsabile dell’autolavaggio.

Nei confronti del proprietario dell’esercizio commerciale i militari hanno elevato sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 10.000 euro, per mancata elaborazione del documento di valutazione rischi, per violazioni in materia di sicurezza, nonché presenza di lavoratori non regolari con conseguente sanzione accessoria della sospensione dell’attività nel caso non li metta in regola.

Minimarket con alimenti conservati male: il sequestro di 8 chili di alimenti

Ma non si tratta dell’unico intervento da parte della task force che ha svolto accertamenti a carico di negozianti. Perchè è stato anche sanzionato un cittadino del Bangladesh, legale amministratore di un minimarket macelleria, a cui sono state elevate sanzioni amministrative, per un importo di 7.500 euro. Nei confronti dell’esercente si è proceduto anche al sequestro di 8 chilogrammi di alimenti conservati male, senza tracciatura o etichetta identificativa.

I locali di ristoro e sulle attività commerciali che vendono prodotti alimentari al pubblico sono costantemente oggetto di controlli. Si tratta di accertamenti che sono volti non solo a interrompere eventuali attività illecite, ma sono soprattutto dirette a tutelare la salute dei cittadini. Per questo nei prossimi giorni verranno svolti altri servizi dello stesso genere.