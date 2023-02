Roma, macchinista metro preso a cazzotti da un passeggero: lo aveva svegliato a fine corsa

La metro era arrivata al Capolinea, ma nel treno c’era ancora un passeggero. Niente di particolare per il macchinista che ha pensato bene di invitarlo a scendere e di tutta risposta ha ricevuto un cazzottone in pieno viso. È successo ieri pomeriggio, domenica 26 febbraio, lasciando il dipendente Atac ferito e non solo in volto, ma anche sgomento per aver subito un’aggressione, una delle tante che si registrano ai danni di dipendenti pubblici, solo per aver fatto il proprio lavoro.

Un passeggero aggredisce il macchinista che lo sveglia

Erano le 16 e 30 di ieri quando il convoglio della metropolitana, la linea A, ha raggiunto il capolinea, la fermata di Battistini. Come di consueto il macchinista ha controllato nei vagoni e si è reso conto che in uno c’era un passeggero che stava dormendo. Nessun problema, almeno all’apparenza. A chi non è mai capitato di appisolarsi in metro? E così era successo anche a quel viaggiatore che dormiva nonostante la metro avesse finito la corsa. E il macchinista, non pensando a quello che stava per succedere, lo ha raggiunto e lo ha svegliato. Ma di tutta risposta ha ricevuto un pugno in pieno viso.

Dopo le botte il passeggero va via come se nulla fosse successo

Dopo aver ferito il dipendente Atac, il passeggero non ha fatto niente altro che andare via. Il ferito è stato soccorso e ha ricevuto le cure necessarie; mentre il fatto è stato segnalato alle forze dell’ordine. Bisognerà verificare se tramite eventuali video di sorveglianza sarà possibile risalire all’autore di quell’aggressione. Di fatto, però, questo episodio non fa altro che accrescere la paura tra i dipendenti dell’Azienda Atac Azienda per la mobilità di Roma Capitale S.p.A. che, nello svolgimento del loro lavoro vengono aggrediti da passeggeri intemperanti come nel caso di ieri. Purtroppo non si tratta della prima volta e il ripetersi di questi episodi preoccupa…