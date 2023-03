Roma, marciapiede…vietato ai pedoni al Colosseo: il “giallo” del cartello (FOTO)

Non solo l’assenza di accessibilità alla stazione metro, adesso al Colosseo tiene banco anche il caso del “misterioso” cartello di divieto di transito ai pedoni…sul marciapiede (e su un’area pedonale). Si perché il segnale, posizionato a margine della carreggiata, prescriverebbe proprio quello: ovvero l’impossibilità di passare nell’area in realtà destinata proprio al traffico personale. Una specie di “cortocircuito” nella disciplina della viabilità sul quale in molti esprimono ora più di una perplessità.

Il cartello di divieto di transito ai pedoni sul marciapiede davanti al Colosseo a Roma

Il cartello però non lascia spazio a dubbi: si tratta proprio di un divieto di transito ai pedoni. E dunque, la circolazione sarebbe consentita (?) ai veicoli, alle biciclette, ai motoveicoli, insomma a tutto fuorché proprio alle persone a piedi. Ma come è possibile? Sotto il segnale, ad ogni modo, nelle foto scattate dai romani e dai turisti e inoltrate alla nostra redazione, c’è un’informazione aggiuntiva: la scritta “pedoni”, insieme a tutta una serie di adesivi e patch attaccate non si sa da chi a segnalare peraltro un altro problema che è quello del decoro urbano (ma questa è un’altra storia). E’ chiaro dunque, ad ogni modo, che qualcosa non torna: ma nel dubbio turisti e residenti continuano a camminare sul marciapiede – e ci mancherebbe – nonostante questo “misterioso” cartello…

Roma, bambino spagnolo si perde per il Centro Storico: ritrovato dai Carabinieri al Colosseo (ilcorrieredellacitta.com)

Scala mobile fuori uso alla metro Colosseo: turista con disabilità portata in braccio dalla Polizia Locale

Proprio ieri, mercoledì 15 marzo 2023, uno dei monumenti più famosi di Roma e d’Italia era finito al centro delle cronache per un’altra notizia come detto in apertura. Sì perché la mancanza di accessibilità all’omonima fermata della Metro B ha fatto sì che una turista americana con disabilità, che voleva proprio visitare il Colosseo, si sia vista costretta suo malgrado a ricorrere all’aiuto degli agenti della Polizia Locale per superare la scala mobile non funzionante. Bravi in quel caso i caschi bianchi mentre da rivedere assolutamente (e ricordiamoci che il tema dell’accessibilità alle persone con ridotta mobilità riguarda tutta la metropolitana) il Comune di Roma. Così come per la vicenda del cartello dalle molteplici interpretazioni…

Stuprata e pestata al Colosseo, ma lo Stato italiano non risarcisce perché straniera (ilcorrieredellacitta.com)