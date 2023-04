Roma, massacrato di botte dal branco mentre torna da lavoro: pizzaiolo salvato da una passante

Stava tornando a casa dopo aver finito il suo lavoro in una pizzeria situata in zona San Lorenzo, quando è stato massacrato di botte da un gruppo di giovani. La testimonianza del pizzaiolo è andata in onda ieri sera, mercoledì 19 aprile su Rai 3 nel corso della trasmissione ‘Chi l’ha visto?’.

Stava tornando a casa da lavoro quando è stato vittima di un’aggressione

Hridoy, lavora in un locale come pizzaiolo, e mentre stava camminando verso casa nella sera del 15 aprile scorso, alle 23 e 30, si trovava in prossimità del parco di via Prenestina, Villa Gordiani, quando è stato accerchiato e massacrato di botte. Per fortuna una donna si è trovata a passare proprio in quel momento. ‘ Se non fosse stato per lei mi avrebbero ammazzato’.

Non c’ha capito nulla il pizzaiolo che, mentre si trovava a passare vicino Villa Gordiani, si è trovato addosso dieci ragazzi, poco più che maggiorenni che lo hanno riempito di botte, senza dire niente, senza chiedere niente. Hanno picchiato e basta, senza alcun motivo apparente. Tanto che la vittima solo potuto supporre: ‘Forse volevano rapinarmi’.

L’arrivo di una donna ha messo in fuga gli aggressori

Una scena assurda, raccapricciante quella che si è prospettata davanti agli occhi di una donna che si trovava poco distante dal luogo che è stato teatro dell’aggressione. Ma per fortuna che quella signora è arrivata, perché i ragazzi autori dell’agguato si sono spaventati e hanno iniziato a fuggire. L’ultima cosa che Hridoy ha sentito è stato: ‘scappa… scappa’. Chissà se quella signora non si fosse trovata in quel posto in quel momento… Chissà come sarebbe finito per il giovane pizzaiolo, che tra poco diventerà papà. Ora deve riposare e recuperare. I sanitari gli hanno dato 20 giorni di prognosi. Ma, sicuramente, resta la paura di quanto successo. Mai più Hridoy potrà percorrere quella strada senza temere di essere aggredito.