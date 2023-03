Roma, nascondevano in casa droga, proiettili e contati: arrestati due ragazzi

Due giovani, un 24enne e un 25enne sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti. I due giovani sono stati sorpresi dagli agenti del Commissariato Tuscolano che, nella tarda serata del 16 marzo, mentre spacciavano in via Lucio Mummio. L’operazione che ha portato a far scattare le manette ai polsi dei due ragazzi, al termine di un’attenta attività di pedinamento e osservazione, che ha indotto le forze dell’ordine a procedere a una perquisizione sui due sospettatati.

Il rinvenimento di stupefacenti, denaro e materiale per il confezionamento

È stato al termine delle perquisizioni, svolte non solo addosso ai sospettati, ma anche all’interno delle loro abitazioni, che i poliziotti hanno rinvenuto circa 1,3 chilogrammi di hashish, oltre alla somma di 12 mila euro in banconote di vario taglio, ma anche 4 proiettili e del materiale per la pesatura e il confezionamento della sostanza stupefacente.

Il ritrovamento dell’ingente quantitativo di droga, insieme all’altro materiale, ha indotto i poliziotti a procedere all’arresto dei due pusher che sono stati rinchiusi in attesa di comparire davanti al giudice del Tribunale di Roma per l’udienza di convalida. E il magistrato ha convalidato l’arresto per entrambi i giovani spacciatori.

Sono diversi gli interventi della Polizia contro la detenzione ai fini di spaccio

I controlli sul fenomeno della detenzione ai fini di spaccio è costantemente monitorato da parte delle forze dell’ordine. Sempre nella stessa giornata, infatti, un 47enne è stato arrestato dai colleghi dell’XI Distretto San Paolo in quanto è stato trovato in possesso di quasi quattro chilogrammi di hashish che nascondeva in auto e in casa. In quest’ultimo caso, l’autorità giudiziaria, al termine dell’udienza di convalida ha disposto, la reclusione in carcere dell’uomo. Quest’ultimo, a seguito di una soffiata, è stato pedinato perchè era stato notato, in più occasioni, raggiungere un tabacchi, insieme al suo cane, dal quale spediva pacchi sospetti che, è stato accertato contenevano droga.