Roma, non si ferma all’alt e fugge a tutta velocità: 21enne inseguito e arrestato

I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata hanno arrestato un 21enne romano, già noto alle forze dell’ordine, che alla guida della sua autovettura non si è fermato all’alt impostogli nel corso di un normale posto di controllo alla circolazione stradale in via Degas angolo via Matisse a Roma.

Il giovane di fronte al posto di blocco invece di fermarsi tenta la fuga

Doveva essere un normale posto di blocco, nel quale vengono svolti accertamenti sui veicoli in transito e sugli automobilisti. E quel giovane aveva destato dei sospetti nei militari che aveva deciso di alzare la paletta per fermarlo. Ma il 21enne, invece di fermarsi per esser sottoposto al controllo, ha deciso di premere sull’acceleratore e innescare un inseguimento. Il tentativo di fuga, terminato ben presto, grazie alla celerità di intervento degli uomini dell’Arma, ha insospettito ulteriormente il personale delle forze dell’ordine.

Il 21enne era su un’auto a noleggio senza documenti

Una volta che i carabinieri di Tor Vergata sono riusciti a fermare il fuggitivo, sono scattati accertamenti minuziosi sia sul giovane sia sull’auto a bordo della quale aveva tentato la fuga per non sottoporsi ai controlli. È stato anche sanzionato per violazioni al Codice della Strada perché dagli accertamenti è emerso che era alla guida del veicolo, a noleggio, senza utilizzare le cinture di sicurezza e senza documenti di guida e di circolazione al seguito.

Il 21enne dovrà comparire davanti all’autorità giudiziaria

L’atteggiamento del 21enne, che aveva tentato di eludere i controlli, aveva provocato grandi sospetti negli investigatori che hanno voluto vederci chiaro. Non solo il giovane era una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine per quanto sono state constatate dai militari una serie di violazioni che li hanno indotti a procedere nei confronti del ragazzo con l’arresto. Ora il 21enne è a disposizione dell’autorità giudiziaria davanti alla quale dovrà comparire per la convalida dell’arresto.