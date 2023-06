Roma, ‘O ci restituisci i soldi o mio marito ti spara’: coppia ‘stalkerizza’ l’avvocato e finisce a processo

Stalking contro il proprio legale. Una coppia è a processo per aver cercato di farsi restituire dall’avvocato, anche con minacce – ‘Se non ci restituisci i soldi mio marito ti spara’ – la somma che quest’ultimo ha percepito per un procedimento giudiziario, come riporta Il Messaggero. La Procura ha ravvisato nel comportamento di marito e moglie il reato di atti persecutori e se il primo ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato, l’altra ha preferito il rito ordinario.

Sono due le persone offese nel processo

Ma nell’iter processuale sono due le persone offese, non solo l’avvocato che ha ricevuto le minacce e si è costituito parte civile, ma anche un collega che lo aveva messo in contatto i clienti. Seppure oltre che fare da tramite non aveva avuto alcun ruolo nella vicenda processuale, ma sembra abbia ricevuto anche lui diverse telefonate di minacce dalla coppia che riteneva che i due legali fossero d’accordo.

La ricostruzione dei fatti

La vittima ha ricostruito in aula le vicende che l’hanno vista protagonista di minacce. Dopo aver vinto una causa per un’azienda. che ha così ottenuto un risarcimento, ha ricevuto una telefonata dall’imputata che lo invitava a restituire le somme percepite. Una volta compreso che si trovava al telefono con la moglie del capocantiere della ditta, il legale ha invitato la signora a farlo contattare dalla ditta stessa. E l’azienda avrebbe fatto questa telefonata spiegando che l’avvocato doveva restituire le somme percepite a titolo di parcella perché avrebbe preso più del dovuto, seppure tutto era documentato con fatture.

Le minacce e gli appostamenti

Ma le telefonate non erano finte, sempre la donna lo avrebbe chiamato ancora fino ad arrivare a minacciarlo: ‘O restituisci i soldi o mando mio marito a Roma a spararti’. E il marito si sarebbe anche fatto trovare diverse volte fuori lo studio legale di Roma. Una situazione che oltre a incutere paura per la vittima, ha fatto temere anche per l’incolumità di collaboratori e clienti. Motivo per il quale l’avvocato si è visto costretto a cambiare le sue abitudini di vita.