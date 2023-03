Roma, ‘parcheggia’ lo scooter sui binari del tram: piazzale Flaminio nel caos (VIDEO)

Un centauro ha creato il panico per aver parcheggiato lo scooter sui binari del tram in zona piazzale Flaminio. È successo ieri, in una delle zone a maggior traffico del centro di Roma, dove la gente si è accalcata intorno al motorino un po’ per interesse personale ad attraversare la zona, molto per cercare di capire quale fosse l’origine di quel caos. C’è anche chi ha immortalato quella scena pubblicandola su Welcome to Favelas.

Due tram sono rimasti bloccati per oltre mezz’ora

Sono due i tram che sono stati costretti a restare fermi per oltre trenta minuti con disagi per i passeggeri e gli altri mezzi che avrebbero dovuto percorrere quella strada. Atac per andare incontro alle esigenze dei viaggiatori, come da protocollo, ha attivato i bus navetta. Resta il fatto che nessuno, però, ha provveduto a rimuovere lo scooter che creava il problema.

Ma c’è un motivo ben preciso che l’Atac ha reso noto sul suo profilo Twitter: “Sarebbe opportuno parcheggiare in maniera civile e non intralciare la marcia del trasporto pubblico. In questi casi occorre attendere i tempi tecnici di invio del carrogrù. Nel frattempo dobbiamo attiviamo bus navetta per garantire la continuità del servizio”.

Disagi notevoli per i passeggeri e quanti avrebbero dovuto attraversare piazzale Flaminio

Roma sembra sia una ‘fucina’ di stranezze. Sono tanti gli spazi nei quali è possibile parcheggiare un motorino, i binari del tram non sono certo l’unica soluzione possibile, anzi… Eppure è quello che è successo ieri, da parte di un motociclista completamente incurante delle conseguenze che avrebbe creato per la viabilità. Disagi notevoli per i quali, purtroppo, non è stato possibile fare alcunché nell’immediato, essendo necessaria l’attesa di tempi tecnici per poter procedere alla rimozione. Chissà se almeno, una volta individuato il ‘colpevole’ sono stati presi provvedimenti nei suoi confronti, vista la situazione di caos che ha provocato in zona…