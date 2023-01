Roma, piove nel bus: passeggeri costretti a viaggiare con l’ombrello aperto

Potrebbe essere tranquillamente il contenuto di una storiella comica se non fosse successo realmente stamattina a Roma. I passeggeri di un autobus, non si sa bene al momento se si tratti di un Atac o di un Tpl, oggi sono stati costretti a viaggiare sul mezzo con tanto di ombrelli aperti per non bagnarsi a causa della forte pioggia che entrava dal tetto del bus.

La foto di passeggeri con l’ombrello aperto sull’autobus

Un’immagine triste quella di passeggeri seduti su un pezzo pubblico e costretti ad aprire gli ombrelli per non farsi la doccia, che Welcome to favelas ha immortalato. Foto che ha scatenato i commenti dei cittadini sui social. Tra le altre cose si legge chiara la rabbia per l’aumento dei biglietti degli autobus, saliti da un euro e cinquanta a due euro, un aumento del 33%. Un incremento dei prezzi che non corrisponde a una crescita dell’offerta… anzi, vista la necessità di aprire gli ombrelli sui mezzi pubblici, sembrano essere testimonianza di un servizio che ‘fa acqua’.

I cittadini si scatenano sui social

Tra messaggi amareggiati, ironici e di critica gli utenti si sono scatenati sui social per commentare quanto è successo. “Atac, perché ‘atac-cate ar c@@’ era troppo lungo” e ancora “vabbè ringraziassero che è passato e non ha preso fuoco” e anche: “I fantastici viaggi su Atac… quando ti domani che male hai fatto nella vita”. E non manca chi mette l’accento proprio sull’aumento dei prezzi: “Biglietti a due euro? Ma anche di più!” o anche “E poi vogliono due euro”.

Insomma a fronte di un servizio che è aumentato di prezzo l’offerta, a quanto sembra, lascia molto a desiderare e, ovviamente, i cittadini che sono costretti a servirsi dei mezzi pubblici per potersi spostare in città, non possono evitare di puntare il dito sui disagi che si registrano quotidianamente.