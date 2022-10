Roma, prima litigano, poi lo accoltella in faccia: grave 52enne

Stava facendo una passeggiata in piazzale Morelli, ieri sera, quando ha incontrato un uomo che camminava anche lui in compagnia di un cane. Non si sa per quale motivo i due hanno iniziato a discutere. Uno scambio di vedute acceso che si è trasformato in un’aggressione, l’uomo con il cane ha sfoderato un coltello e ha colpito in faccia l’altro. In breve sono arrivati sul posto i Carabinieri del Radiomobile e della Compagnia dell’Eur che hanno prestato soccorso al ferito trasportato in codice rosso al San Camillo. Mentre dell’altro non vi erano più tracce.

Le indagini sull’aggressore

Dalle indagini degli uomini dell’Arma è risultato che la lite è scaturita da futili motivi. Non si sa per quale ragione una discussione sia finita in una tragica aggressione. Ma i militari stanno svolgendo indagini per identificare l’aggressore e stabilire l’esatta dinamica dei fatti. La vittima, invece, un 52enne romano, dovrà essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico, anche se per fortuna non versa in pericolo di vita. Non è escluso che le forze dell’ordine esaminino eventuali video di telecamere di sorveglianza di eventuali negozi presenti in zona per dare un volto all‘accoltellatore.