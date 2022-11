Roma, protegge motociclista ferito in un incidente: investito agente

Stava per consumarsi una tragedia ieri in via A. Fleming. Un uomo di 59 anni coinvolto in un incidente che si trovava riverso a terra ha rischiato di essere investito, se non fosse stato per il provvidenziale e tempestivo intervento di un agente della Polizia di Roma Capitale. L’gente è riuscito a frapporsi tra il ferito e il veicolo che, per fortuna, in quel momento si muoveva a bassa velocità, evitando che la persona coinvolta pochi minuti prima in un incidente fosse travolta dall’auto in transito.

L’intervento tempestivo dell’agente salva la vita al centauro

Una pattuglia del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), nel corso dei consueti controlli della zona, ieri sera intorno alle 18.00 ha visto un uomo a terra, rimasto ferito a seguito dello scontro tra il suo scooter e una Toyota Yaris. Nel giro di pochi istanti, il tempo di assicurarsi delle sue condizioni, uno degli operatori ha visto una seconda auto, una Mini Countryman, muoversi a bassa velocità verso il motociclista e, senza pensarci troppo, ha protetto il 59enne facendogli da scudo, riportando alcune ferite ad un braccio e ad una gamba. Il suo collega intanto è riuscito a bloccare l’autovettura, evitando il peggio. L’agente della Polizia di Roma Capitale è stato trasportato per accertamenti presso l’ospedale Fatebenefratelli, medicato e dimesso con 10 giorni di prognosi.