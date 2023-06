Roma, rapporto mobilità, i Municipi ai raggi-x: fermate TPL, parcheggi, incidenti, classifiche e dati quartiere per quartiere

E’ stato pubblicato in queste ore il rapporto sulla mobilità a Roma 2022 che ogni anno fornisce un report sulla viabilità/circolazione urbana nelle varie zone della Capitale. Il testo, redatto da Romamobilita, analizza, tra gli altri, le scelte dei cittadini in termini di spostamenti (sempre più green e sostenibili) ma fornisce anche i numeri – allarmanti – in merito all’incidentalità stradale, con dati ancora in crescita. Molto interessante, infine, la sezione riguardante il confronto tra Municipi con tutti i dati quartiere per quartiere.

Cosa c’è nel rapporto sulla mobilità di Roma 2022

Questa edizione, spiegano gli autori, racconta di una annualità davvero particolare: il 2021 è l’anno in cui la città è tornata lentamente ad una progressiva mobilità di persone e mezzi sul territorio, dopo la chiusura pandemica del 2020, sebbene ancora con limitazioni e vincoli connessi al permanere dello stato di emergenza. Per quanto riguarda le abitudini dei romani, benché l’uso di mezzi di trasporto ecologici inizi a diffondersi sempre di più così come la crescita nell’offerta di sharing mobility, l’uso dell’auto privata resta ancora la scelta prioritaria. Dal punto di vista dei veicoli in circolazione – tema caldissimo considerando l’affaire ZTL – il parco veicoli si rinnova e gli Euro 6 aumentano del +16%.

Muoversi a Roma, i dati Municipio per Municipio: classifiche e numeri

Qual è il Municipio/quartiere più facile da raggiungere con i mezzi pubblici? E quello con più parcheggi? Quale quello dove si verificano più incidenti? Nel rapporto viene fatto il confronto – anche in termini di superficie (interessate anche l’annotazione “a quale Comune corrisponde il municipio”) – tra i XV Municipi di Roma Capitale attraverso i principali indicatori della mobilità urbana e i relativi ranking. Per ogni punto è individuata infatti anche una specifica graduatoria con la posizione da 1 a 15. Tra gli indicatori ci sono, oltre a quelli sopra citati, il numero di postazioni per il car sharing, le fermate degli autobus, e anche informazioni sulla popolazione (come l’indice di vecchiaia ad esempio).

Clicca qui per scaricare il documento oppure consultalo online al seguente indirizzo (confronto tra Municipi da pagina 140 dopo aver cliccato su “scarica”)

