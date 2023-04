Roma, regalo di nozze finisce nella griglia di ventilazione: la Polizia lo recupera

Aveva perso il bracciale che le aveva regalato il marito nel giorno delle nozze. Il monile le era caduto in una griglia di ventilazione e la donna aveva deciso di chiedere aiuto alla Polizia. Anche in questa occasione i poliziotti non si sono tirati indietro e si sono adoperati per recuperare l’oggetto, riuscendo nell’intento e restituendo il bracciale alla proprietaria.

La donna ha chiesto aiuto alla Polizia

È successo nella mattinata di ieri, domenica 2 aprile. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Sezione Sicurezza, stavano svolgendo un servizio straordinario di controllo del territorio mirato alla prevenzione e repressione dei reati, nel transitare in via Lanciani, a Roma, sono stati avvicinati da una donna, la quale, con grande tristezza, ha raccontato agli agenti di aver perduto pochi istanti prima il proprio bracciale, sfilatosi dal polso e caduto all’interno di una griglia di ventilazione.

La donna ha richiesto aiuto agli agenti spiegando loro di tenere molto al bracciale, non tanto per il valore economico ma soprattutto per quello affettivo poiché si trattava del dono che le aveva fatto il marito il giorno delle nozze. Gli agenti, postisi immediatamente a disposizione della signora, hanno accertato che la grata, impossibile da aprire manualmente dalla strada, era di pertinenza degli uffici della Regione Lazio e conduceva al locale caldaia.

I poliziotti recuperano il bracciale e lo restituiscono alla proprietaria

Questa mattina gli stessi poliziotti si sono recati presso gli uffici della Regione Lazio e, dopo aver recuperato il bracciale, lo hanno riconsegnato alla proprietaria. La donna, rientrata in possesso del suo regalo di nozze, era evidentemente emozionata e commossa e ha ringraziato gli uomini in divisa che, oltre ai servizi quotidiani volti alla prevenzione e repressione dei reati, svolgono anche polizia di prossimità, offrendo ai cittadini il loro aiuto e intervenendo per la risoluzione di numerosi problemi.