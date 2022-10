Roma: si cappotta dopo la carambola, colpite cinque auto in sosta (FOTO)

Brutto incidente stamattina a Roma dove un’auto è finita ribaltata sulla carreggiata. L’incidente, a causa della dinamica, ha attirato l’attenzione dei residenti che anche attraverso i social hanno chiesto cosa fosse accaduto. Il sinistro si è verificato intorno alle 7.15 di oggi, martedì 18 ottobre 2022, tra le zone del Pigneto e di Torpignattara.

Auto ribaltata in Piazza dei Condottieri

Il sinistro è avvenuto in Piazza dei Condottieri. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del V Gruppo Prenestino. Da chiarire la dinamica considerando che la macchina, nonostante la carreggiata non sia molto ampia, ha finito la sua corsa cappottata sulla strada dopo, sembrerebbe, aver urtato contro altri veicoli.

La dinamica

Sulla dinamica esatta infatti proseguono tuttora gli accertamenti. Non è chiaro infatti se l’auto abbia prima impattato contro un altro mezzo, nello specifico un furgone, e poi si sia ribaltata o se, al contrario, si sia verificato prima il ribaltamento e poi l’urto. Urto che non è stato l’unico nella circostanza: di certo c’è infatti che, in tutto, a seguito della carambola, cinque veicoli siano rimasti coinvolti in modo più o meno serio. Accertata inoltre la presenza di alcuni mezzi in doppia fila che sono stati sanzionati dai caschi bianchi.

Come sta il conducente

Ad ogni modo alla guida dell’auto finita sottosopra, un’Honda HRV, c’era un ragazzo di 23 anni che è stato trasportato in Ospedale (al San Giovanni, ndr) dov’è stato refertato in codice giallo. Richiesti, come da prassi, gli accertamenti alcolemici e tossicologici per il ragazzo.

Foto da Facebook