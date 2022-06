Roma, si lancia nel fiume, viene ritrovato cadavere: macabra scoperta sulle rive dell’Aniene (FOTO)

Dramma a Roma dove un uomo, di cui si erano perse le tracce da giorni, è stato ritrovato senza vita nelle acque del fiume Aniene in corrispondenza di Via Valsolda. Ad estrarre il corpo dall’acqua sono stati i Vigili del Fuoco attraverso le squadre specializzate in questo tipo di interventi. Ne avevamo parlato dettagliatamente quattro giorni fa, quando tre testimoni avevano visto un ragazzo buttarsi, poco prima delle 20:00, da Ponte Nomentano.

Cadavere nell’Aniene tra Montesacro e Sacco Pastore

Il cerchio delle ricerche si era stretto proprio in quella zona. Siamo nella zona tra Sacco Pastore e Montesacro. Qui sulle rive del fiume Aniene nei pressi di Via Valsolda è stata fatta la macabra scoperta. L’uomo, dopo accurate e ripetute ricerche, è stato trovato dagli operatori privo di vita all’interno delle acque in un’ansa sulla riva sinistra del fiume. Presenti anche i Carabinieri.

Ricerche in corso dal 10 giugno

Stando a quanto ricostruito l’uomo, di cui al momento non si conoscono le generalità, era stato visto lanciarsi nel fiume lo scorso 10 giugno. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si era avvicinato a un ragazzo che suonava la chitarra sul ponte. Poi si era allontanato e, senza dare nessun segnale di quanto stava per accadere, si era gettato di sotto. Sul posto erano intervenute le Volanti del Commissariato Fidene Serpentara ed immediatamente erano scattate le ricerche della persona. Oggi, purtroppo, invece il tragico epilogo.