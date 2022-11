Roma, ‘rivoluzione’ Atac: arriva il biglietto elettronico anche sui tram

Atac, arriva il biglietto elettronico anche sui tram. Esteso anche ai mezzi di superficie il sistema Tap&Go, il sistema che permette di comperare il biglietto direttamente a bordo passando la carta di credito contactless direttamente sul lettore apposito. L’iniziativa — lanciata nel 2019 sulle metropolitane e sui treni urbani dando la possibilità di acquistare il biglietto solamente strisciando la carta sui tornelli — è ora valida anche sui tram.

Arriva il biglietto elettronico anche sui tram

Con l’arrivo delle obliteratrici smart anche sui tram l’acquisto dei biglietti sarà certamente più semplice ed immediato. Infatti anche coloro che non sono riusciti ad acquistare fisicamente il biglietto dal tabaccaio potranno sopperire facilmente all’inconveniente senza, dunque, il timore di incorrere in delle multe. Inoltre, questa modalità potrebbe rendere maggiormente difficile l’evasione tariffaria, una vera e propria piaga nei mezzi di trasporto pubblico della Capitale.

Le tempistiche

Ma quanto tempo ci vorrà prima che l’innovativo provvedimento sia attivo? Entro la fine dell’anno tutti i mezzi di superficie saranno dotati di obliteratrici hi tech che consentirà agli utenti di pagare il biglietto in modo intelligente e veloce. I lavori per consentire l’installazione sono già avviati e la città di Roma è tra le prime a consentire tale modalità di pagamento sull’intera rete di trasporto.